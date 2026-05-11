Los policías dicen que el acusado de asesinar a su pareja aceleró con ella sobre el capó

Madrid, 11 may (EFE).- Los agentes que investigaron el arrollamiento en la ciudad de Madrid de una mujer por parte de su pareja han explicado que el acusado del asesinato machista confesó que aceleró cuando la víctima estaba sobre el capó, hasta que ella se cayó, y que las marcas demuestran que él se subió intencionadamente a la acera acelerando y conduciendo "de forma no habitual".

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes el juicio con jurado a Yeunel C.F., para quien la Fiscalía pide 28 años de prisión: tres años por un delito de violencia física y psíquica habitual contra María E.A.M. y 25 por conducir temerariamente y asesinarla el 2 de septiembre de 2024 con las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

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En la sesión de este lunes han declarado como peritos cuatro policías municipales de Madrid que hicieron el atestado y que han ratificado que el acusado se presentó en el lugar después de los hechos y dijo, tranquilo, "he sido yo".

Una de estas agentes habló con él y le confesó que "estaba discutiendo acaloradamente con su pareja y que intentó marcharse del lugar con el coche; ella se sube la capó, él detiene la marcha pero para zafarse de ella él acelera bruscamente hasta que ella cae a la calzada".

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"Él manifiesta que él acelera cuando ella está sobre el vehículo", ha precisado esta agente a preguntas de las acusaciones, explicando que en esa conversación el acusado estaba nervioso, "no era realmente consciente" de lo que pasaba y no preguntó por la víctima en ningún momento.

Los agentes han relatado que analizaron una marca de neumático que había sobre la acera, de unos 10 o 15 metros, que no sería compatible con un frenazo sino con una aceleración: "El coche se sube acelerando a la acera y luego baja", han dicho.

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"La maniobra de subirse al bordillo era intencionada", ha añadido uno de los agentes, tras lo que otro ha dicho que esa marca "es compatible con una forma de conducción no habitual" ya que "no coincide con una subida accidental o momentánea a una zona peatonal, sino que circula por la acera".

A preguntas de las partes han añadido que probablemente la velocidad del coche sería superior a la permitida en esa calle, de 30 kilómetros por hora, en el distrito de Puente de Vallecas.

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Al analizar el vehículo vieron que tenía marcas en la parte derecha, concretamente en la zona de la puerta del copiloto, que estaba algo descolgada. También vieron marcas compatibles con el hecho de que la mujer se agarrara a esa puerta durante el suceso.

El acusado dio negativo en la prueba de alcoholemia pero positivo en drogas.

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Sobre el consumo de drogas dos técnicos de Toxicología han testificado después que las pruebas determinaron que el acusado era consumidor habitual de cocaína.

Por su parte, dos agentes de Científica de la Policía Nacional han puesto de relieve que al analizar la ropa de la víctima vieron que una de sus zapatillas tenía una abrasión en el lateral derecho exterior, lo que es compatible con un arrastre, y no con una caída como le ha preguntado el letrado de la defensa.

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El juicio continuará este martes con testimonios de psicólogos y psiquiatras. EFE