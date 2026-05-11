Espana agencias

Abren juicio oral contra dos hombres por el asesinato de un cura norteamericano en un apartamento de Málaga en 2025

Guardar
Google icon

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra dos hombres investigados por su presunta relación con el asesinato de un cura estadounidense de 80 años cuyo cadáver fue hallado en enero del pasado año 2025 en un apartamento vacacional del centro de Málaga capital.

Así consta en el auto, consultado por Europa Press, dictado por dicho juzgado que ha investigado el caso, en el que se precisa que será un jurado popular el encargado de juzgar a estos dos hombres por los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada.

PUBLICIDAD

La acusación de la Fundación Española de Abogados Cristianos sostiene que los hechos constituyen un delito de asesinato, por el que solicita 15 años de prisión para cada procesado; otro de robo con fuerza y un tercero de hurto de uso de vehículo, por los que también pide la correspondiente pena, según han informado en una nota.

El suceso tuvo lugar el 20 de enero de 2025. Según los hechos justiciables que recoge el auto, los acusados caminaban por calle Carretería de la ciudad cuando vieron que se bajaba de un taxi portando una maleta la víctima, que había venido a pasar unos días de vacaciones y que había alquilado un apartamento.

PUBLICIDAD

Así, de la investigación se desprende que ambos decidieron seguirle para presuntamente quitarle lo que de valor llevara y cuando abrió la puerta del inmueble, mientras uno se quedaba fuera vigilando, el otro procesado entró en la vivienda tras de la víctima y presuntamente le atacó "súbitamente por su espalda".

El auto recoge que este acusado supuestamente continuó "taponando las vías respiratorias" del hombre, hasta que este finalmente falleció como consecuencia de la asfixia mecánica ejercida por sofocación. Tras esto, se apoderó de su maleta y de su teléfono móvil y salió del apartamento, marchándose ambos del lugar.

Uno de los procesados fue detenido poco después por agentes de la Policía Nacional, mientras que el otro, sabiendo le buscaba la Policía, robó un coche para poder huir y se fue a Sevilla, donde fue detenido en marzo del mismo año. Ambos ingresaron en prisión provisional en relación con estos hechos.

Según el juzgado, a estos hechos justiciables se llega tras lo investigado, sobre todo a raíz de los informes de autopsia del cadáver, del visionado de las cámaras de seguridad existentes en las inmediaciones del lugar en el que ocurren los hechos y de las testificales realizadas.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha destacado en una nota haber "logrado que el Tribunal de Instancia de Málaga ordene la apertura de juicio oral". Así, la presidente de la entidad, Polonia Castellanos, ha señalado que "el padre Richard G. fue asesinado de forma brutal aprovechándose de su edad y absoluta indefensión". "No estamos ante un simple robo, sino ante un crimen de enorme crueldad que evidencia el avance de la violencia contra los cristianos y que merece una respuesta ejemplar de la justicia", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Abogacía del Estado pide al Supremo que no paralice la regularización de inmigrantes

Infobae

La mujer ingresada en Alicante por sospechas de hantavirus se hará hoy una tercera PCR

Infobae

La oposición pide ampliar o una nueva comisión de la dana en Les Corts Valencianes

Infobae

Abren juicio oral para dos hombres por la muerte de un cura estadounidense en Málaga

Infobae

Nuevo paso para el proyecto clave para viajar en tren por el norte sin pasar por Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona