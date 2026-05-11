Detenido en Almería con más de 3.000 litros de gasolina para abastecer a narcolanchas

Almería, 11 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de un delito de riesgo catastrófico tras localizar en una furgoneta de alquiler 121 garrafas que contenían más de 3.000 litros de gasolina, supuestamente para suministrarlos en alta mar a embarcaciones ligadas al narcotráfico.

Según ha informado la comisaría de Almería, la intervención tuvo su origen en el aviso de un agente de policía fuera de servicio, quien alertó de la presencia sospechosa del detenido junto a una furgoneta en un estacionamiento de caravanas cerca de la desembocadura del río Andarax.

PUBLICIDAD

Al inspeccionar el interior del vehículo de carga, alquilado el día anterior, los agentes hallaron las 121 garrafas de 25 litros de capacidad llenas de combustible. Además de la gasolina, intervinieron una embarcación tipo zodiac de color negro, un motor Yamaha de 8 CV, cuatro infladores, una nevera con hielo y carne, paquetes de agua, pan y otras bolsas de comida.

Las pruebas recabadas por la Brigada Provincial de Policía Científica confirmaron que el responsable correspondía con el titular del contrato de arrendamiento del vehículo, procediendo a su detención. Al arrestado le constan antecedentes por robo con violencia e intimidación, amenazas y tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Según los investigadores, este hallazgo encaja con la actividad delictiva conocida como 'petaqueo', que consiste en adquirir grandes cantidades de combustible en estaciones de servicio de bajo coste para suministrarlo logísticamente en alta mar a embarcaciones ligadas al narcotráfico o tráfico de personas.

Esto permite a las narcolanchas permanecer largas temporadas alejadas de la costa minimizando el riesgo de detección.

PUBLICIDAD

El combustible incautado ha sido entregado a una empresa especializada para su destrucción, mientras que las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería, con copia al Ministerio Fiscal. EFE

mma/bfv/jlg

PUBLICIDAD