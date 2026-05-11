Sánchez resalta la coordinación ante el hantavirus al agradecer su apoyo a Guterres

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este lunes la coordinación entre países e instituciones para hacer frente a la gestión del hantavirus, al agradecer al secretario general de la ONU, António Guterres, el apoyo que ha dado a España.

Guterres transmitió un mensaje de respaldo al Gobierno español por su manejo de la evacuación de los ocupantes del crucero MV Hondius, donde se declaró un brote de hantavirus y extendió ese apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al resto de entidades que han participado en esta operación sanitaria.

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Sánchez ha agradecido en un mensaje en la red social X las palabras y el apoyo del secretario general de la ONU y ha subrayado que en momentos como estos, la coordinación entre países e instituciones es esencial para proteger vidas y defender valores compartidos.

"España -ha asegurado- estará al lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional".

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La cooperación entre países ha sido destacada también en la misma red social por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante mensajes elogiosos a España por el dispositivo puesto en marcha ante la crisis tanto de su homólogo de Países Bajos, Tom Berendson; como la de Canadá, Anita Anand.

Albares ha recalcado la "excelente cooperación" con Países Bajos afirmando que "así es como se construye Europa", protegiendo a los ciudadanos, y ha señalado que España ha trabajado estrechamente con Canadá y que el multilateralismo es siempre la respuesta a los desafíos de la salud global. EFE

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