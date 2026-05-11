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PP culpa a Sánchez de la "descoordinación" entre administraciones y ve "razonable" las peticiones de Clavijo

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El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha calificado de "muy razonable" que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "exija información y coordinación", como "cualquier otro presidente autonómico y ha vuelto a culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de la "descoordinación" entre administraciones.

"Seguimos siendo críticos ante lo que consideramos una descoordinación absoluta entre administraciones o una coordinación manifiestamente mejorable", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

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Al ser preguntado cómo valora el PP el desembarco y evacuación de los pasajeros que viajaban en el crucero 'HV Hondius' afectado por un brote de hantavirus, Sémper ha señalado que el PP sigue "siendo crítico" en los aspectos que les parecían "críticos". Así, ha subrayado que la semana pasada vieron "descoordinación y mensajes diferentes entre ministras"

"Hay que recordar al inicio cómo se abordó esta crisis con información contradictoria dentro y en el seno del propio Gobierno", ha apostillado, para señalar que al PP lo que le ha parecido "peor" de la gestión es "la sensación de descoordinación" y "que ni el propio Gobierno se ponía de acuerdo en las horas iniciales".

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En este punto, ha dicho que el PP quiere "mirar al futuro" para que esto no vuelva a suceder. Por eso, ha remarcado la necesidad de poner en marcha la Agencia de Salud Pública porque "un año después de ser aprobada" no tiene ni sede, algo que ha calificado de "escándalo".

El dirigente del PP también ha defendido el plan estatal de preparación y respuesta ante amenazas graves para la salud. "Se necesita coordinación, seriedad y rigor y herramientas jurídicas para abordarlo", ha apostillado.

Al ser preguntado cómo valora la forma en que Clavijo ha abordado esta crisis, expresando su rechazo a que el barco llegará a la costa canaria, Sémper ha señalado que al PP le parece "muy razonable" que, "como cualquier otro presidente de la comunidad autónoma" reclama "información" y "exija coordinación".

"En España necesitamos que las administraciones se coordinen, cooperen, singular y especialmente cuando estamos hablando de retos y de circunstancias como la que nos ocupa", ha dicho, para añadir que lo que importa es solucionar los problemas de la gente.

"NINGÚN LÍDER POLÍTICO DEBERÍA SER INSULTADO NI OBJETO DE MEME"

Interrogado después cómo valora las últimas declaraciones de Clavijo acusando al Gobierno de intentar ridiculizarle y llevar al meme su afirmación de que las ratas pueden nadar, Sémper ha señalado que "ningún líder político debería ser insultado ni objeto de meme".

A su entender, eso es algo "básico y fundamental" que deberían recuperar porque "la discrepancia es legítima y es razonable". "Lo que deberíamos de exigirnos a nosotros mismos también es un mínimo de respeto cuando nos referimos los unos a los otros", ha apostillado.

Por eso, ha dicho que si se "intenta desacreditar al presidente Clavijo faltando al respeto o con memes" es "razonable que a él no le guste". Según ha añadido, el PP también cree que no "es justo y no es razonable".

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reivindicase este fin de semana como el Gobierno de "las soluciones" y sacase pecho de su gestión del crucero con hantavirus, Sémper ha indicado que si el siguiente Gobierno cree que los españoles reconocen a Sánchez "como un hombre que soluciona problemas en lugar de crearlos", debería convocar ya elecciones.

"Estaremos encantados de que disuelva las Cortes y les pregunte a los españoles. Y esto es lo que necesita España, que se disuelvan las cortes y que se dé la palabra a los españoles. Así tendremos la oportunidad de ver qué opinan los españoles", ha finalizado.

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EuropaPress

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