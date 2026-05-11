El PP solicita la comparecencia de Marlaska en el Congreso por la muerte de dos agentes

Madrid, 11 may (EFE).- El Partido Popular ha registrado una petición de comparecencia urgente en el pleno del Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informe sobre las circunstancias en las que fallecieron la semana pasada dos agentes de la Guardia Civil en Huelva.

A través de un comunicado, el PP ha explicado que el objetivo es que el ministro explique el estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico.

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Todo ello después de que el pasado viernes dos guardias civiles murieran y otros dos resultaran heridos durante la persecución a una narcolancha en la costa de Huelva.

Además de la de Marlaska, el PP ha solicitado la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández.

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El PP critica además la no asistencia del ministro a los funerales de los agentes por la llegada del Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus. El barco, señala el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, no tenía prevista su llegada a Canarias hasta más de doce horas después de las exequias de los agentes.

Precisamente hoy el portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado un plan de las medidas que Feijóo implementaría si gobierna para combatir el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar.

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Entre ellas está un endurecimiento del Código Penal, la inclusión de los guardias civiles que se enfrentan a las narcolanchas como profesión de riesgo y dotarlos con medios no letales contra las narcolanchas.

También ha propuesto la restauración del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), la unidad de la Guardia Civil que estaba especializada en esos casos. EFE

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