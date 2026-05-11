Lola Gallardo, lesionada y posible baja en la final de Copa de la Reina

Madrid, 11 may (EFE).- Lola Gallardo, portera y capitana del Atlético de Madrid, sufre “un pinzamiento isquiofemoral en la cadera izquierda”, según revelaron las pruebas médicas tras su lesión del partido del domingo contra el Real Madrid, por lo que podría perderse la final de la Copa de la Reina del sábado próximo ante el Barcelona en el estadio Gran Canaria.

“Nuestra jugadora realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el parte médico del club, sin especificar periodo de recuperación ni grado de la lesión.

PUBLICIDAD

La final de la Copa de la Reina contra el Barcelona se disputa el próximo sábado. EFE