Rueda rechaza expedientar a la alcaldesa de Lugo elegida gracias al voto de una tránsfuga

Santiago de Compostela, 11 may (EFE).- El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha rechazado expedientar a la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, por haber pactado la moción de censura que la ha llevado al poder con una tránsfuga del PSdeG y ha instado a la oposición a mirar los estatutos de sus respectivos partidos en lugar de preocuparse por los del PP.

En respuesta a preguntas sobre esta cuestión, tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ha dicho que no va a impulsar un expediente a Candia, ya que si alguien lo hace en el partido tendrán que ser los órganos correspondientes, y ha justificado que la infracción que figura en los estatutos del PP por valerse de un tránsfuga es porque se hicieron "en otro momento".

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Al igual que los de los otros partidos, están redactados "antes de que se produjera el cambio jurídico" que estableció el Tribunal Supremo el verano pasado, ha argumentado Rueda, y que ha permitido no solo hacer la moción de censura en Lugo, sino también en Noia (A Coruña), donde consiguió el poder el PSdeG con un tránsfuga del PP.

"Si hay que hacer una adaptación tendrían que ser todos los partidos, que sería lógico que se efectuara porque la situación cambió", ha manifestado a este respecto.

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También ha dicho que le hace "mucha gracia" esta "preocupación" de los partidos socios en el anterior Gobierno de Lugo, PSdeG y BNG, por los estatutos del PP y que "no les preocupen sus propias actuaciones", como la de Noia.

Respecto a las primeras decisiones adoptadas por Candia, como la de retirar la bandera de Palestina, ha dicho que está seguro de que la nueva alcaldesa "va a intentar gobernar para todos los lucenses". EFE

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