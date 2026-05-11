Espana agencias

La sueca Tess Olofsson arbitrará la final europea entre el Barça y el Olympique de Lyon

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 11 may (EFE).- La colegiada sueca Tess Olofsson arbitrará la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon, que se disputará el 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega).

Internacional desde 2015, la sueca de 38 años dirigirá su primera final de la competición continental tras haber arbitrado el partido de vuelta de las semifinales del año pasado entre el Chelsea y el Barça.

PUBLICIDAD

Esta temporada arbitró cuatro partidos de la Liga de Campeones femenina, incluido el encuentro de vuelta de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Manchester United.

También participó el año pasado en la fase final de la Eurocopa femenina de 2025, incluido el duelo de cuartos de final entre Francia y Alemania.

PUBLICIDAD

Olofsson tendrá como asistentes a su compatriota Almira Spahic y a la noruega Monika Lokkeberg, mientras que la cuarta árbitra será la rumana Iuliana Demetrescu.

La también sueca Tilde Hedberg será la colegiada reserva, con la belga Bram Van Driessche como principal árbitra de VAR, escoltada por la suiza Fedayi San y el italiano Michael Fabbri.

El Barça, tres veces campeón, se enfrentará en la final de la Liga de Campeones al Lyon, claro dominador continental con ocho títulos en su palmarés. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional confirma el archivo para Pujol y la Fiscalía mantiene la petición de penas para sus hijos

La Audiencia Nacional confirma el archivo para Pujol y la Fiscalía mantiene la petición de penas para sus hijos

Canarias ve con preocupación el repunte en llegada de inmigrantes en primeros días de mayo

Infobae

Giráldez traslada la presión al Levante porque está "en una situación más dramática"

Infobae

Celta y Levante miden su buen momento en un duelo decisivo

Infobae

Messi, Alvarez y varias novedades en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú del día ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despidos

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona