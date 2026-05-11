La sueca Tess Olofsson arbitrará la final europea entre el Barça y el Olympique de Lyon

Redacción deportes, 11 may (EFE).- La colegiada sueca Tess Olofsson arbitrará la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon, que se disputará el 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega).

Internacional desde 2015, la sueca de 38 años dirigirá su primera final de la competición continental tras haber arbitrado el partido de vuelta de las semifinales del año pasado entre el Chelsea y el Barça.

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Esta temporada arbitró cuatro partidos de la Liga de Campeones femenina, incluido el encuentro de vuelta de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Manchester United.

También participó el año pasado en la fase final de la Eurocopa femenina de 2025, incluido el duelo de cuartos de final entre Francia y Alemania.

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Olofsson tendrá como asistentes a su compatriota Almira Spahic y a la noruega Monika Lokkeberg, mientras que la cuarta árbitra será la rumana Iuliana Demetrescu.

La también sueca Tilde Hedberg será la colegiada reserva, con la belga Bram Van Driessche como principal árbitra de VAR, escoltada por la suiza Fedayi San y el italiano Michael Fabbri.

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El Barça, tres veces campeón, se enfrentará en la final de la Liga de Campeones al Lyon, claro dominador continental con ocho títulos en su palmarés. EFE