La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Barcelona, 11 may (EFE).- La mujer aislada en el Hospital Clínic de Barcelona tras compartir vuelo con una pasajera neerlandesa fallecida por hantavirus continúa asintomática y permanecerá en observación hasta someterse el próximo sábado a una segunda prueba PCR, después de que la primera haya dado negativo.

El Hospital Clínic ha comparecido este lunes para actualizar el estado de la persona en observación, considerada contacto estrecho dentro del dispositivo de vigilancia epidemiológia activado por las autoridades sanitarias.

PUBLICIDAD

El jefe del servicio de Salud Internacional del Clínic, José Muñoz, ha explicado que la mujer "se encuentra bien" y que el resultado negativo de la primera PCR supone "una muy buena noticia" porque indica que "no tenía virus en sangre" en el momento de la prueba.

"Tenemos una persona asintomática con una PCR inicial negativa, con lo cual hacemos una llamada a la calma y a la tranquilidad", ha afirmado Muñoz.

PUBLICIDAD

El médico ha precisado que el protocolo establece realizar una segunda PCR siete días después de la primera, previsiblemente el próximo sábado, aunque ha señalado que el seguimiento podría variar si aparecieran síntomas compatibles con la enfermedad en cualquier momento.

Muñoz ha insistido en que la mujer "no es una paciente, sino una persona en investigación" y ha detallado que permanece ingresada en una unidad de aislamiento con medidas de bioseguridad y vigilancia reforzada.

PUBLICIDAD

Según ha explicado, la mujer "puede hacer vida normal" dentro de la habitación, mantiene contacto continuo con el personal sanitario pese a estar en cuarentena sin visitas, y este lunes seguía trabajando con su ordenador.

"La persona está totalmente acompañada y se encuentra bien física y mentalmente", ha asegurado.

PUBLICIDAD

El especialista ha recordado que el hantavirus no dispone actualmente de un tratamiento antiviral específico y que, en caso de confirmarse un positivo, el abordaje sería clínico y hospitalario.

En su intervención en el acto de firma de un acuerdo para las obras de reforma, adecuación y mejora en los centros educativos públicos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de “buena noticia” el negativo en la primera prueba PCR a la que se ha sometido la mujer aislada en el Hospital Clínic y ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios.

PUBLICIDAD

La mujer deberá mantener una cuarentena preventiva de entre tres y seis semanas, con seguimiento y monitorización de síntomas, según los protocolos sanitarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE