Espana agencias

'Mellon Collie And Infinite Sadness', en formato operístico en Madrid con Billy Corgan

Guardar
Google icon

Madrid, 11 may (EFE).- Billy Corgan, fundador de The Smashing Pumpkins, ha anunciado un concierto el 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid en el que tocará el que probablemente fue el álbum más icónico de su banda, 'Mellon Collie And The Infinite Sadness' (1995).

El artista estadounidense, sin el resto de The Smashing Pumpkins, llegará a la capital española con un formato probado en varias funciones en la Lyric Opera de Chicago que combina "rock, ópera, orquesta y coro en una experiencia audiovisual completamente renovada", según indica la nota de prensa.

PUBLICIDAD

"El éxito de traducir 'Mellon Collie' al formato operístico y clásico ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida", ha destacado Corgan en declaraciones recogidas por su promotora.

La reinterpretación del álbum ha sido realizada con motivo de su 30 aniversario e incluye nuevos arreglos y orquestaciones creados junto a James Lowe.

PUBLICIDAD

Las entradas para asistir al concierto se pondrán a disposición del público a partir de este jueves, 14 de mayo, a partir de las 11 horas en los distribuidores oficiales y en la web del propio recinto.

Considerado uno de los "discos de la década" por numerosas publicaciones especializadas, llegó al número 1 en EE.UU., donde llegó a despachar más de diez millones de discos gracias a éxitos como '1979', 'Zero' o 'Tonigh, Tonigh' que supieron expresar el descreimiento de la 'Generación X' ante la falta de horizontes. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Infobae

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona