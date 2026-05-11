La presidenta del Cabildo de Tenerife ve "sombras" en la gestión del Hondius

Santa Cruz De Tenerife, 11 may (EFE).- La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha calificado este lunes la gestión del Gobierno de España con el buque MV Hondius como "propia de las autocracias" y ha acusado al Ejecutivo central de ocultar información y tomar decisiones irresponsables, una gestión "con muchas sombras", ha dicho.

También ha opinado que es una "decisión política no avalada por ningún documento" que el buque MV Hondius siga fondeando este lunes en Tenerife, pues, a su juicio, se podría haber realizado el desembarque de todo el pasaje afectado durante el domingo.

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"Aseguraron que no existían síntomas, que todos los pasajeros eran asintomáticos. A día de hoy, ya sabemos que aparecen casos sospechosos en Francia y Estados Unidos... y seguirán apareciendo nuevos positivos. También nos dijeron que no existía otra alternativa, y ahora sabemos que ni siquiera se realizaron PCRs", ha cuestionado la presidenta del Cabildo tinerfeño.

En su opinión, esas PCRs podrían haber sido realizadas en Cabo Verde para que una vez en Canarias se pudieran distinguir aquellas personas que sí estaban infectadas y tomar "medidas de máxima precaución".

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"La operación se podría haber realizado con todas las garantías en un solo día, en 12 horas, desde las 6 y media de la mañana. Se empezaron a bajar a los pasajeros a las 9 de la mañana y podría haber terminado perfectamente a las 7 de la tarde", ha dicho en declaraciones a los periodistas Dávila.

A lo largo del domingo vuelos procedentes de España, Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos evacuaron a una parte del pasaje y tripulación del MV Hondius y permanecen aún pendiente de evacuarse la tripulación y pasaje que marcharán en dos vuelos procedentes de Australia y Países Bajos que llegarán esta tarde.

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Dávila se ha negado además a recibir "lecciones de solidaridad" por parte del Gobierno de España pues tras la gestión de la crisis migratoria, ha esgrimido, "no nos gana nadie" y ha dicho que "no es de recibo que vengan tres ministros a dar lecciones de solidaridad. No se lo admitimos al Gobierno de España", ha continuado la presidenta insular.

La presidenta insular ha dicho tener "una enorme preocupación" ante lo acontecido en las últimas 48 horas en la isla de Tenerife y ha insistido en la actuación "unilateral" del Gobierno central, "sin diálogo y consenso" y que se suma a "varias mentiras".

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"La primera de las mentiras fue cuando nos enteramos por un comunicado del Ministerio de Sanidad que el barco, en vez de seguir hacia Países Bajos, iba a recalar en aguas canarias", ha apuntado la presidenta insular, pese a que en un principio, según su versión, les habían dicho que el barco continuaría hacia Países Bajos.

La decisión de que el barco recale en Tenerife, ha expresado Dávila, se tomó después de una reunión con la Organización Mundial de la Salud sin enviar ningún aviso formal a las autoridades canarias, de modo que se ha sentido "víctima" como tinerfeña y canaria de un Gobierno "soberbio" que ha actuado en todo momento "desde la imposición". EFE

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