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Investigación por posible amaño de partido en Panamá deriva en suspensión de exmundialista

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Ciudad de Panamá, 11 may (EFE).- La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la suspensión de forma provisional por seis meses al portero José Calderón, mundialista en Rusia 2018, mientras investiga presuntas irregularidades y un posible amaño de partido en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"La decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones", señaló la FPF en un comunicado.

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El organismo disciplinario explicó que la medida fue adoptada tras "las investigaciones preliminares" realizadas sobre el encuentro disputado en la máxima categoría del balompié panameño.

La FPF precisó además que la suspensión provisional se mantendrá vigente mientras "avanzan las pesquisas y se esclarecen los hechos relacionados con el caso".

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La acción que desató sospechas de un posible amaño de partido ocurrió en el minuto 90, cuando el portero del Sporting San Miguelito, José Calderón, cometió un error que terminó en un autogol y decretó la victoria 3-2 del Alianza FC.

La jugada generó cuestionamientos dentro y fuera del terreno de juego sobre la transparencia del resultado y provocó reacciones inmediatas en el entorno del fútbol nacional.

La semana pasada, la Fepafut ya había advertido en otro comunicado que la manipulación de partidos "atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales" del deporte, y aseguró que actuará con firmeza ante cualquier indicio de prácticas ilícitas.

La reacción de la federación se produjo después de que la LPF abriera una investigación de oficio por lo sucedido en el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la última jornada de la primera fase del Clausura 2026.

Tanto la LPF como el Sporting San Miguelito - en su momento- condenaron lo ocurrido y solicitaron una investigación profunda, así como sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.

Este nuevo episodio se suma a denuncias e investigaciones registradas en Panamá en los últimos años, incluidas acusaciones en 2023 y detenciones en 2024 vinculadas a redes de manipulación de partidos, lo que mantiene bajo vigilancia la integridad del fútbol panameño.

Hasta el momento, ni José Calderón ni los clubes involucrados han emitido una postura oficial sobre la suspensión provisional impuesta por la Comisión Disciplinaria. EFE

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