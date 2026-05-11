Hoy será noticia. Martes, 12 de mayo

HANTAVIRUS CRUCERO

Tras la evacuación del Hondius, las miradas puestas en los cruceristas españoles ingresados en el Gómez Ulla

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Madrid (EFE).- Concluido el operativo en el puerto tinerfeño de Granadilla para evacuar el crucero MV Hondius, todas las miradas están puestas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla donde pasan la cuarentena los 14 cruceristas españoles.

Uno de ellos ha dado positivo por hantavirus de forma provisional y a la espera de una segunda PCR que confirme o desmienta ese resultado.

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HANTAVIRUS CRUCERO

Sánchez y el director general de la OMS se reunirán y comparecerán este martes en Moncloa

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Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, mantendrán este martes una reunión en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis del hantavirus y comparecerán posteriormente en rueda de prensa.

Sánchez y Tedros se reunirán a las 9:30 horas en la Moncloa una vez que haya llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero neerlandés MH Hondius.

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GESTIÓN SANITARIA

El Gobierno aprueba este martes la ley que priorizará la gestión pública de la sanidad

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Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la que se pretende blindar la gestión pública de la sanidad facilitando la reversión de los modelos privados como el de Quirón o Ribera Salud.

Tras su paso en primera vuelta el pasado mes de febrero, el Gobierno dará luz verde al texto definitivo del proyecto, que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario, informaron a EFE fuentes del Gobierno.

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JUICIO KITCHEN

El tribunal del juicio Kitchen escucha a los peritos

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Madrid (EFE).- El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta trama parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, escuchará este martes y previsiblemente mañana, miércoles, a varios peritos, algunos de ellos citados a petición de la Fiscalía y otro a solicitud de la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La Audiencia Nacional continúa este martes el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la prueba pericial, que puede llevar menos tiempo del previsto inicialmente porque las partes han renunciado a algunos de los citados en un primer momento, como los pertenecientes a la Agencia Tributaria.

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JUICIO PUJOL

Recta final del juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia de Jordi Pujol

San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La Audiencia Nacional afronta la recta final del juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol con el informe final del fiscal.

Fiscal que mantuvo ayer su petición de 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y de penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión para sus seis hermanos.

MONTORO INVESTIGACIÓN

El juez que investiga a Cristobal Montoro inicia interrogatorios a imputados

Barcelona (EFE).- Tras mantener siete años secreta la causa, el juez que investiga a Cristóbal Montoro inicia este martes los interrogatorios a imputados.

Están citados tres directivos de una de las gasistas acusadas de pagar a Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro del PP, a cambio de que se modificaran leyes a su favor.

ELECCIONES ANDALUCÍA

La campaña electoral de Andalucía enfila su recta final con presencia de líderes nacionales

Sevilla (EFE).- La campaña para las elecciones andaluzas del 7 de mayo enfila su recta final tras el segundo debate televisivo de los principales candidatos, en una jornada que contará con la presencia de líderes nacionales.

Así, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este martes en un acto en Tomares (Sevilla), y el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Níjar (Almería) y Córdoba.

MÚSICA TANXUGUEIRAS

Presentación de 'O cuarto', el nuevo trabajo del trío gallego Tanxugueiras

Santiago de Compostela (EFE).- Tanxugueiras, el trío de cantareiras, toma la compostelana Plaza del Obradoiro para presentar en primicia en una suerte de escucha colectiva su nuevo álbum, 'O cuarto'.

La presentación se realizará horas antes del lanzamiento del disco en plataformas y con una instalación artística frente a la catedral de Santiago.

EL TIEMPO

Continúan las lluvias en parte de la península, en especial en la mitad norte

Madrid (EFE).- Este martes se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte del territorio peninsular, con chubascos y tormentas que afectarán en especial a la mitad norte, más probables en entornos montañosos y particularmente fuertes en Cataluña, mientras que se esperan también fuertes rachas de viento en el litoral almeriense.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que hoy la borrasca situada al oeste de Portugal, que ya se encuentra en fase de disipación, mantendrá la inestabilidad en la península, dejando chubascos de madrugada en Extremadura y oeste de Castilla y León, que se irán extendiendo hacia el este por la mañana.

EFE

plv