Iñigo Pérez: "La sensación es de rabia y amargor"

Madrid, 11 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que encajar un gol en el minuto 89 frente al Girona le deja "una sensación de rabia y amargor" aunque apuntó que el punto sumado, que eleva a 43 la cifra en la clasificación, es "bueno" porque les acerca a la salvación.

El Rayo y el Girona empataron en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacía la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

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"Cuando lo sientes cerca y lo pierdes tienes sensación de rabia y amargor pero se trata de ir sumando. El empate creo que es justo. Nos hubiese gustado ganar pero me deja satisfecho. Doy valor a sumar, a tener 43 puntos y que estemos cerca de la salvación", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El Rayo tuvo el partido ganado hasta casi el final pero ese gol del uruguayo Christian Stuani les privó del triunfo.

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"El fútbol tiene cosas que nadie espera. Estaba igualado pero se veía a los equipos vivos. Hay que intentar defender hasta el final. La situación de hoy es difícil de defender porque Stuani se mueve muy bien y esto no creo que vaya a lastrarnos como un error garrafal", comentó.

"El jueves tuvimos un estimulo excelente y jugar hoy con el cansancio y el viaje es algo elogiable, meritorio y un orgullo increíble. En la clasificación vas sumando y el objetivo cada vez estás más cerca", confesó el técnico navarro, que agradeció a la afición el cariño que recibe en cada partido.

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"Es muy bueno que los que estamos en el Rayo, y tendremos la duración que tengamos, veamos el engranaje por el que el aficionado te enseña la cultura de donde vienes y que es lo que necesitan para sentirse orgullosos. Me deja tranquilo porque es uno de los motores que tengo como entrenador del Rayo. El objetivo es que nos paguen una deuda entregándonos una final", señaló.

Iñigo Pérez, que como jugador perdió dos finales -una europea y otra de la Copa del Rey- con el Athletic Club de Bilbao a las órdenes de Marcelo Bielsa, recordó la forma de afrontar esos partidos por parte del entrenador argentino, a dos semanas de disputar la final de la Liga Conferencia.

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"Con Marcelo no había diferencia en jugar en casa o fuera. Es una persona que siempre busca la excelencia y la perfección y las finales la vivimos como todo el año con él. La consecuencia de perder las finales es porque no superamos la tensión competitiva y no fuimos el equipo que habíamos sido", concluyó. EFE