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1-4. El Sporting recupera el segundo puesto con la ayuda del colombiano Suárez

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Lisboa, 11 may (EFE).- El Sporting venció este lunes al Rio Ave en la trigésima tercera jornada de la Liga de Portugal por 1-4, con uno de los goles anotado por el colombiano Luis Suárez y recuperó el segundo puesto de la competición lusa.

El Sporting comenzó el partido con nerviosismo y en el minuto 12 encajó un gol anotado por Diogo Bezerra tras un contraataque del Rio Ave.

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Los 'leones' empataron en el 35' gracias a Suárez, quien transformó un penalti cometido sobre él mismo, tras una veloz jugada individual. Fue su gol 27 en la Liga Portugal. El colombiano es el máximo goleador de la competición y lleva tres jornadas seguida viendo puerta.

Poco después, en el 42', el defensa del Rio Ave Gustavo Mancha pasó el balón a su portero y terminó metiéndoselo en su propia portería.

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El partido se puso más fácil para el Sporting tras la segunda tarjeta amarilla y la roja que recibió el argentino Pancho Petrasso por una falta sobre Luis Suárez y en el 67', el exjugador del FC Barcelona Francisco Trincão se deshizo de un rival y lanzó un disparo con efecto para poner el 1-3.

El Rio Ave se quedó sin otro jugador tras la expulsión de Ryan Guilherme y, contra nueve, Geovany Quenda marcó el 1-4 definitivo.

Con esta victoria, el Sporting suma 79 puntos, lo que, junto con el empate del Benfica (2-2 ante el Braga), le permite recuperar el segundo puesto que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

Los 'leones' tienen ahora una ventaja de 2 puntos sobre las 'águilas' y solo dependen de sí mismos para lograr este objetivo en la última jornada, en la que se enfrentarán al Gil Vicente en casa. EFE

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