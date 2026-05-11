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El juez del 'caso Montoro' programa para finales de mayo y junio las declaraciones de gasísticas investigadas

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El juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' ha programado para finales de mayo y junio las declaraciones de las empresas gasísticas investigadas por presuntamente recibir favores fiscales desde el Ministerio de Hacienda que dirigía el exministro Cristóbal Montoro, investigado en la causa, con la mediación del despacho Equipo Económico.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Tarragona a cargo de la causa indica que "conforme se vaya obteniendo disponibilidad de salas, se elaborarán y notificarán nuevos calendarios de señalamientos".

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La empresa Messer será la primera en declarar el próximo 29 de mayo, mientras que se prevé que Air Liquide y Praxair lo hagan el 19 de junio, y que Carburos Metálicos lo haga el 22 de junio.

Por otro lado, Rubén Folgado, director técnico de Messer, y Karl Hauck, director general de la misma empresa, están citados para el próximo 29 de mayo, después de que sus declaraciones fueran previamente aplazadas.

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Mientras, el 19 de junio también declararán Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela, directivos de Air Liquide, y el 22 de junio testificarán los investigados Francesco Maione, Ahmed Hababou y José Luis Méndez.

El juez Rubén Rus investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Montoro durante el mandato de Mariano Rajoy se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

En la causa están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.

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EuropaPress

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