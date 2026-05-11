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0-0. Gazzaniga salva al Girona antes del descanso

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Madrid, 11 may (EFE).- Rayo y Girona empatan al descanso sin goles este lunes el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Vallecas.

La mejor ocasión de la primera mitad llegó a los 44 minutos con una jugada rápida del Rayo que culminó Sergio Camello con un disparo seco cruzado por bajo que despejó con acierto el portero argentino Paulo Gazzaniga. EFE

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