Llamas: "(La derrota) me va a dar mucha confianza para lo que viene, que es Roland Garros"

Roma, 11 may (EFE).- El español Pablo Llamas, que cayó eliminado este lunes en tercera ronda del Masters 1.000 de Roma ante el ruso Daniil Medvedev, por 3-6, 6-4 y 6-2, afirmó que la derrota le va a dar "mucha confianza para lo que viene ahora, que es nada más y nada menos que Roland Garros".

"A pesar de la derrota, estoy muy feliz. Creo que puedo sacar muchas cosas positivas de este torneo", dijo en la zona mixta tras caer ante el ruso en un partido en el que dejó muy buenas sensaciones.

PUBLICIDAD

"Estos partidos son por lo que uno entrena cada día y hoy no ha podido ser, pero estoy seguro de que otra vez será", señaló, y agregó que lo que más tiene que trabajar de cara al próximo torneo es "intentar jugar al 100% por todos los puntos".

"Porque aquí un despiste tonto, si juegas cuatro o cinco puntos que no das tu máximo, ahí es cuando te cogen", añadió.

PUBLICIDAD

El jerezano, de 23 años, número 139 del mundo, aseguró que desea suerte a los dos españoles que siguen en octavos de final, Rafael Jódar y Martín Landaluce.

"La verdad es que son dos chavales superbuena gente fuera de la pista y si pueden llevarse el torneo uno de los dos, estaré muy contento. Estoy seguro de que darán todo de sí porque yo creo que tienen nivel de sobra para hacerlo", aseguró.

PUBLICIDAD

Llamas destacó que el cansancio fue uno de los factores que le pasó factura en el partido ante Medvedev porque había disputado cuatro encuentros antes en el torneo, mientras que el ruso no había jugado ninguno.

"Sí que es verdad que flaqueé un poco. Físicamente, me ha dado un pequeño bajón y me ha costado sobreponerme, pero enhorabuena a él porque ha jugado muy bien", recalcó.

PUBLICIDAD

Para Llamas fue su primera participación en una tercera ronda de un Masters 1.000. EFE