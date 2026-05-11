La jornada 38, inicialmente el sábado 23 de mayo a las 21:00 salvo el Villarreal-Atlético

Madrid, 11 may (EFE).- La trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports se disputará inicialmente en horario unificado el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas, a excepción del Villarreal-Atlético de Madrid, que se jugará el domingo 24, aunque “todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados” de los encuentros “previos”, según comunicó el organismo.

Quedan fijados para las 21:00 del 23 de mayo nueve de los diez choques previstos para la última cita: Alavés-Rayo Vallecano, Betis-Levante, Celta-Sevilla, Espanyol-Real Sociedad, Getafe-Osasuna, Mallorca-Oviedo, Real Madrid-Athletic Club, Valencia-Barcelona y Girona-Elche.

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El Villarreal-Atlético, cuyo resultado no afectará en ningún caso ni a la lucha por las plazas europeas ni por la permanencia, queda para el domingo 24 de mayo a las 21:00 horas.

“Todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes”, aseguró LaLiga.

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Horarios de la jornada 38:

Sábado 23 de mayo (todos a las 21:00 CET/19:00 GMT):

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Alavés-Rayo Vallecano

Betis-Levante

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Celta-Sevilla

Espanyol-Real Sociedad

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Getafe-Osasuna

Mallorca-Oviedo

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Real Madrid-Athletic Club

Valencia-Barcelona

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Girona-Elche.

Domingo 24 de mayo (21:00 CET/19:00 GMT):

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Villarreal-Atlético de Madrid. EFE