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Enzo Alves, hijo de Marcelo, en la lista de Sergio García para el Europeo sub-17

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Madrid, 11 may (EFE).- Sergio García, seleccionador nacional sub-17, ha anunciado este lunes la lista de 20 jugadores convocados, entre los que figura el delantero del Real Madrid Enzo Alves, hijo de Marcelo, para disputar del 25 de mayo al 7 de junio el Europeo de la categoría en Estonia.

Enzo Alves figura en una lista en la que el Atlético de Madrid y el Barcelona, ambos con cinco, son los clubes que más futbolistas aportan al equipo. El Real Madrid estará representado en Tallin por cuatro jugadores.

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Los internacionales empezarán a trabajar desde el viernes 15 de mayo en el Albir Garden Resort, en Alfaz del Pi (Alicante), y reforzarán al equipo tres futbolistas sub-16, Francisco Asier (Real Madrid), Hugo Garcés (Barcelona) y Joaquín Sánchez (Espanyol), y un tercer portero, Diego Piqueras, del Atlético de Madrid, que formará parte de la expedición durante el campeonato, informa la RFEF.

En busca de su cuarta corona continental, España, encuadrada en el Grupo A, debutará el 25 de mayo ante Estonia, la selección anfitriona. El 28 jugará contra Bélgica y cerrará la fase inicial contra Croacia. Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el 4 de junio. La final será el 7 de junio en el estadio Lilleküla de Tallin.

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- Lista de convocados:

- Porteros: Darlington Chichoro (Manchester United), Guille Ponce (Real Madrid) y Diego Piqueras (Atlético de Madrid).

- Defensas: Arnau Cases (Espanyol), Raúl Expósito (Barcelona), Mario Díaz (Sevilla), Jorge Domínguez Lituba (Atlético de Madrid), Sergi Mayans (Barcelona), Jordi Pesquer (Barcelona) y Mikel Urrestarazu (Athletic Club).

- Centrocampistas: Holmes Junior Zamorano (Girona), Cherif Fofana (Real Madrid), Ian Mencía (Atlético de Madrid), Mauro Valeiro (Deportivo) y Ebrima Tunkara (Barcelona).

- Delanteros: Abdou Kemo (Atlético de Madrid), Rubén Gómez (Atlético de Madrid), Santi del Pino (Real Madrid), Christian Imga (Athletic Club), Enzo Alves (Real Madrid) y Roberto Tomás (Barcelona). EFE

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