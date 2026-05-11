El frío de marzo se cuela en mayo con temperaturas hasta 10 grados más bajas de lo normal

Madrid, 11 may (EFE).- El ambiente frío para la época del año continuará los próximos días e incluso podría intensificarse en el tramo final de la semana, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha advertido de que la llegada de aire del norte dejará temperaturas más bajas de lo habitual, "más propias de marzo que de mayo".

La situación podría intensificarse de cara al fin de semana y aunque todavía habrá que confirmarlo, "las temperaturas se podrían situar entre 5 y 10 grados por debajo de la media", ha apuntado Del Campo.

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Sobre el carácter excepcional de este episodio, desde Aemet explican que estos primeros días de la semana el ambiente frío será "relativamente normal"; Sin embargo, a partir del viernes, la masa de aire prevista estará entre "el 5 % de las más frías observadas entre 1991 y 2020".

Esta situación se debe a la presencia de una borrasca en el Atlántico, que dejará lluvias sobre todo en zonas del norte y oeste peninsular, además de la llegada, a partir del miércoles, de vientos de latitudes altas que arrastrarán hasta España una masa de aire frío con temperaturas más bajas de lo normal para esta época.

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Este lunes estará marcado por chubascos en Galicia, Cantábrico, Castilla y León y el norte de Extremadura acompañados de tormentas localmente fuertes. Además, nevará a partir de unos 1.800 o 2.000 metros de altitud.

En el resto del país, temperaturas que subirán ligeramente, aunque seguirán siendo bajas para la época del año en el interior peninsular; En contraste, en el área mediterránea se superarán los 25 grados, pero Madrid no pasará de 18 grados, mientras que ciudades como Ávila o León rondarán entre los 15 y 16 grados.

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Este día aumentará la inestabilidad y solo el sureste peninsular se librará de la nubosidad. En el resto, predominará las nubosidad con lluvias en la mitad norte, zona centro y Extremadura y, quizá, en puntos de la mitad sur, en forma de chubasco y acompañadas de tormenta y granizo. Además nevará en las cumbres de los Pirineos.

Las temperaturas variarán poco, aunque podrían bajar en el Cantábrico: En la mitad norte y zonas del centro no se alcanzarán los 20 grados, mientras que el ambiente más templado se registrará en el sureste peninsular, donde Murcia rondará 27 grados.

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Esta jornada soplará viento del norte con cielos cubiertos en la mitad norte y más despejados en el sur y Baleares; A partir de la tarde, se prevén chubascos en el interior peninsular y en Baleares, y aunque es difícil precisar en qué zonas caerán estos chubascos, se esperan sobre todo en el entorno de los Pirineos.

Las temperaturas bajarán en el nordeste peninsular mientras que en el resto no variarán o incluso subirán ligeramente: Pamplona, Vitoria y Burgos no llegarán a los 15 grados, mientras que Madrid rondará los 18 grados y el ambiente más templado volverá a registrarse en el sureste, con 26 grados en Murcia y Málaga.

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El jueves será muy similar al miércoles, con lluvias débiles o moderadas en el norte peninsular y nevadas en Pirineos, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros y podrá bajar hasta unos 1.200 al final de la jornada. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior peninsular, Cataluña y Baleares, dejando tormentas, localmente fuertes.

Las temperaturas seguirán bajando en el norte, con un ambiente frío para la época y valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal: Lugo, Pamplona o Vitoria apenas alcanzarán 15 grados y durante la madrugada rondarán los 5 grados.

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Incluso ciudades como Soria o Teruel podrían bajar hasta los 2 o 3 grados. Además, continuará soplando con intensidad el viento del norte, incrementando la sensación de frío y de tiempo desapacible.

El viernes se intensificará el descenso térmico y se prevén heladas en zonas altas y máximas inferiores a 15 grados en el interior de la mitad norte y en el interior del este peninsular.

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"Será una jornada con temperaturas más propias de marzo que de mediados de mayo en buena parte del país" con lluvias, acotadas al norte y a Baleares.

Durante el fin de semana, las temperaturas subirán de forma progresiva a partir del sábado, aunque el ambiente seguirá siendo fresco. EFE

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