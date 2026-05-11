Ainhoa Gervasini, la primera baja del nuevo proyecto del Cadí La Seu

La Seu d'Urgell, 11 may (EFE).- Ainhoa Gervasini, base andaluza del Cadí La Seu, se convierte en la primera baja del nuevo proyecto del club.

La base de 25 años cierra una etapa de dos años en el equipo de la capital del Alt Urgell después de ser una pieza básica para conseguir la permanencia a las órdenes de Pepe Vázquez.

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Gervasini ha anotado 8,4 puntos, ha capturado 4,2 rebotes y ha repartido 3.7 asistencias está temporada. Debutó en la Liga Femenina-2 -actual Liga Challenge- en la temporada 2018-2019 con el Celta Zorka Recalvi y en el 2021 consiguió el ascenso con el club de Vigo.

Ese mismo año fichó por el Pajariel Bembibre y aquí debutó en la elite del baloncesto español. Después de dos años en León, en el 2023 se incorporó al Casademont Zaragoza y en octubre del 2024 fichó por el Cadí La Seu.

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"Estas dos últimas temporadas han sido muy duras a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel personal. Me he desarrollado como jugadora, pero sobre todo como persona. He aprendido a lidiar con una soledad que en muchas ocasiones ha sido mi mayor enemiga. Y por eso hoy, necesito cerrar esta etapa con Cadi La seu agradeciendo a todas aquellas personas que han hecho que esa soledad, con pequeños gestos, haya sido mucho más llevadera", escribió Ainhoa Gervasini, en una carta de despedida.

El Cadí La Seu también aprovechó para elogiar a la sevilllana. "Está temporada ha dado un paso adelante en impacto y regularidad. Ayudando al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia". EFE

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