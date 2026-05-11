Acepta cinco años y medio de cárcel por intentar matar a una mujer en Vícar (Almería)

Almería, 11 may (EFE).- Un hombre ha aceptado este lunes una condena total de cinco años y seis meses de prisión tras reconocer ante la Audiencia Provincial de Almería que entró por la fuerza en una vivienda de Vícar (Almería) e intentó matar con un arma blanca a su moradora mientras dormía.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que el acusado ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que ha evitado la constitución del tribunal de jurado prevista para esta mañana en la Sección Tercera.

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Gracias a este reconocimiento, el procesado ha visto rebajada la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba siete años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y un año y tres meses por allanamiento de morada. Finalmente, cumplirá cinco años por el primer cargo y seis meses por el segundo.

Los hechos admitidos tuvieron lugar sobre las 02:00 horas del 13 de diciembre de 2022, cuando el procesado, de nacionalidad marroquí y que carecía de antecedentes penales, accedió a las zonas comunes de un edificio de la calle Miguel Indurain de Vícar y forzó la ventana de una de las viviendas para acceder a su interior.

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Una vez dentro, se acercó a una mujer que dormía en el sofá del salón y le asestó una puñalada en el costado izquierdo con un cuchillo de grandes dimensiones, de 48 centímetros de longitud total y 30 de hoja.

La víctima se despertó y al percatarse de que el asaltante iba a otra parte de la casa temió que fuera al dormitorio de su hija, por lo que se levantó y le agarró mientras pedía auxilio a gritos. Su hija, alertada, acudió rápidamente y sujetó con fuerza el brazo en el que el agresor portaba el arma blanca.

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Se inició entonces un forcejeo en el que el acusado intentó asestar más puñaladas con intención de acabar con la vida de la mujer, lo que no consiguió tras la resistencia de madre e hija, por lo que tras soltarse huyó del lugar.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas heridas incisas en el abdomen, la zona subcostal izquierda y en ambas manos por lo que requirió observación hospitalaria y sutura y tardó quince días en sanar, tres de ellos de carácter grave.

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El escrito inicial de la Fiscalía también solicitaba la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima durante diez años, el pago de una indemnización de 10.840 euros por las lesiones y daños morales, y la sustitución del resto de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional durante diez años una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena. EFE

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