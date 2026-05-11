Espana agencias

Acepta cinco años y medio de cárcel por intentar matar a una mujer en Vícar (Almería)

Guardar
Google icon

Almería, 11 may (EFE).- Un hombre ha aceptado este lunes una condena total de cinco años y seis meses de prisión tras reconocer ante la Audiencia Provincial de Almería que entró por la fuerza en una vivienda de Vícar (Almería) e intentó matar con un arma blanca a su moradora mientras dormía.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que el acusado ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que ha evitado la constitución del tribunal de jurado prevista para esta mañana en la Sección Tercera.

PUBLICIDAD

Gracias a este reconocimiento, el procesado ha visto rebajada la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba siete años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y un año y tres meses por allanamiento de morada. Finalmente, cumplirá cinco años por el primer cargo y seis meses por el segundo.

Los hechos admitidos tuvieron lugar sobre las 02:00 horas del 13 de diciembre de 2022, cuando el procesado, de nacionalidad marroquí y que carecía de antecedentes penales, accedió a las zonas comunes de un edificio de la calle Miguel Indurain de Vícar y forzó la ventana de una de las viviendas para acceder a su interior.

PUBLICIDAD

Una vez dentro, se acercó a una mujer que dormía en el sofá del salón y le asestó una puñalada en el costado izquierdo con un cuchillo de grandes dimensiones, de 48 centímetros de longitud total y 30 de hoja.

La víctima se despertó y al percatarse de que el asaltante iba a otra parte de la casa temió que fuera al dormitorio de su hija, por lo que se levantó y le agarró mientras pedía auxilio a gritos. Su hija, alertada, acudió rápidamente y sujetó con fuerza el brazo en el que el agresor portaba el arma blanca.

Se inició entonces un forcejeo en el que el acusado intentó asestar más puñaladas con intención de acabar con la vida de la mujer, lo que no consiguió tras la resistencia de madre e hija, por lo que tras soltarse huyó del lugar.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas heridas incisas en el abdomen, la zona subcostal izquierda y en ambas manos por lo que requirió observación hospitalaria y sutura y tardó quince días en sanar, tres de ellos de carácter grave.

El escrito inicial de la Fiscalía también solicitaba la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima durante diez años, el pago de una indemnización de 10.840 euros por las lesiones y daños morales, y la sustitución del resto de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional durante diez años una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena. EFE

mma/fs/aam

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Infobae

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona