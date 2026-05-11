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2-3. El Nápoles se estrella contra el Bolonia

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Roma, 11 may (EFE).- El Nápoles perdió este lunes ante el Bolonia (2-3) y desaprovechó la oportunidad de certificar matemáticamente su clasificación para la Liga de Campeones, tras un partido en el que el conjunto boloñés, sin objetivos en juego, mostró mayor eficacia y apretó la lucha por los puestos europeos.

La pelea por entrar en 'Champions' sigue completamente abierta a falta de solo dos jornadas para el final de la temporada. Para el Nápoles era un partido fundamental después del tropiezo del Milan, que cayó ante el Atalanta en San Siro, aunque no lo aprovechó.

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El conjunto partenopeo tenía en sus manos clasificarse matemáticamente si conseguía los tres puntos, pero se encontró enfrente un Bolonia que, como visitante y sin jugarse nada, presentó pelea y buen juego.

El brasileño Alisson Santos lideró al Nápoles desde el primer momento. El atacante fue la principal amenaza ofensiva del equipo de Antonio Conte, aunque quien abrió el marcador fue el italiano Federico Bernardeschi para el conjunto visitante. Apenas necesitó diez minutos para sorprender al equipo local.

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La primera parte fue un intercambio constante de ocasiones en ambas áreas. El conjunto boloñés fue el único que logró materializar sus oportunidades en el inicio del encuentro y amplió la ventaja desde los once metros gracias a Riccardo Orsolini, que no falló desde el punto de penalti.

Cuando los 'rossoblu' ya celebraban marcharse al descanso con una ventaja de dos goles, apareció Giovanni Di Lorenzo para colocar el balón en la escuadra y recortar distancias para los napolitanos, un gol que sirvió como impulso anímico.

Tras el paso por vestuarios, Santos firmó el segundo tanto en el minuto 50 y el estadio creyó. La afición veía la remontada que acercaba al equipo a la Liga de Campeones de la próxima temporada. El equipo intentó certificar el tercero, pero no llegó. El Bolonia tampoco se dejó y sus ocasiones tuvo.

De hecho, en los minutos finales el conjunto boloñés no tuvo piedad. Aunque no se jugaba nada, no estaba dispuesto a regalar puntos. Ya en el descuento, Jonathan Rowe firmó el tercero tras aprovechar un grave desajuste defensivo y definir de tijera a placer.

El Nápoles tendrá que esperar una semana más si quiere certificar el billete a la 'Champions', después de desaprovechar una oportunidad de oro ante un equipo que dormía plácidamente en mitad de tabla. Viajará en la penúltima jornada liguera a Pisa.

Ficha técnica:

2 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (Spinazzola, m.85), Lobotka (Gilmour, m. 76), McTominay, Gutierrez (Mazzocchi, m.87); Giovane (Elmas, m.76), Alisson; Hojlund.

3 - Bolonia: Pessina; Joao Mario (Zortea, m. 64), Lucumi, Helland (Heggem, m.82), Miranda; Freuler, Pobega (Imbécil, m.81); Orsolini, Bernardeschi, Ferguson (Sohm, m.81); Castro.

Goles: 0-1, m. 10: Bernardeschi. 0-2, m. 34: Orsoloni. 1-2, m. 45: Di Lorenzo. 2-2, m. 48: Alisson Santos; 2-3: Rowe.

Árbitro: Marco Piccinini. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Politano (m. 84) y a los visitantes Joao Mario (m. 38), Bernardeschi (m. 47Fauske Helland (m .58), Lucumi (m. 69).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta de la Serie A italiana, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). EFE

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