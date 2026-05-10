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El ayuntamiento de Murcia acogerá este lunes la capilla ardiente del alcalde José Ballesta

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Murcia, 10 may (EFE).- El salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia acogerá este lunes la capilla ardiente del alcalde José Ballesta, fallecido este domingo, y cuyo funeral tendrá lugar el martes, ha informado el consistorio, que ha decretado tres días de luto oficial.

La capilla ardiente estará abierta de 10:00 a 22 horas para que "todos los murcianos que deseen despedirse de su alcalde" puedan hacerlo y también se habilitará un libro de condolencias para plasmar el "recuerdo y reconocimiento" de quienes lo deseen.

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El funeral religioso se celebrará el martes a las 11:00 horas de en la Catedral de Murcia y estará presidido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

En un comunicado, el ayuntamiento recuerda que Ballesta era un "murciano profundamente arraigado a sus tradiciones" y que "mantuvo siempre una fuerte devoción por la Virgen de la Fuensanta", a la que acompañó "en sus últimos días en el marco de la peregrinación" que la patrona de Murcia realiza por las pedanías de Murcia con motivo del centenario de su coronación, que se conmemorará en 2027.

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El Ayuntamiento de Murcia, señala la nota, "invita a todos los murcianos a sumarse a estos actos de despedida y recuerdo, en los que la ciudad rendirá homenaje con respeto y gratitud a quien dedicó su vida al servicio público, al progreso de Murcia y a la defensa de su identidad y sus raíces". EFE

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