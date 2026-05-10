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Los Washington Wizards ganan la lotería del 'draft' y tendrán la primera elección

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Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- Los Washington Wizards ganaron este domingo en Chicago la lotería y tendrán la primera elección absoluta el próximo 23 de junio en el 'draft' NBA 2026 organizado en Brooklyn.

Esta edición del 'draft' tiene como jugadores más codiciados al alero AJ Dybantsa (BYU), el escolta Darryn Peterson (Kansas) o los ala-pívots Caleb Wilson (North Carolina) y Cameron Boozer (Duke), hijo del exjugador NBA Carlos Boozer.

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La NBA eligió este año el Navy Pier, en pleno centro de Chicago, para albergar la lotería del 'draft', un día antes del arranque del NBA Combine, un escaparate donde los jóvenes talentos realizarán ejercicios y pruebas físicas ante la mirada de ojeadores y directores deportivos de las franquicias de la liga.

Los Wizards arrancaban la lotería con las mayores probabilidades de hacerse con el número uno, un 14 %, empatados con los Indiana Pacers y los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

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Los Utah Jazz tendrán la segunda elección, los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama podrán elegir con el número tres y los Chicago Bulls, pese a partir con un 4,5 % de probabilidades, se hicieron con el número cuatro.

Los Ángeles Clippers recibieron la quinta elección, por delante de los Nets de Jordi Fernández.

Más atrás en la lista, los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, recibieron el duodécimo 'pick' en el draft, que se celebrará durante dos días en Brooklyn.

Entre los jugadores que se declararon elegibles en el 'draft' están los españoles Aday Mara, reciente campeón de la NCAA con Michigan, Sergio de Larrea, del Valencia, y Baba Miller, de los Cincinnati Bearcats.

- Primeras 14 elecciones en el 'draft' NBA 2026:

.1. Washington Wizards

.2. Utah Jazz

.3. Memphis Grizzlies

.4. Chicago Bulls

.5. Los Ángeles Clippers

.6. Brooklyn Nets

.7. Sacramento Kings

.8. Atlanta Hawks

.9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11: Golden State Warriors

12: Oklahoma City Thunder

13: Miami Heat

14: Charlotte Hornets

EFE

am/ism

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