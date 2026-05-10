Las lluvias y tormentas ponen este domingo a cinco comunidades en aviso amarillo

Madrid, 10 may (EFE).- Cinco comunidades autónomas se encuentran este domingo en aviso amarillo por lluvias y tormentas, que en algunas zonas podrán ir acompañadas de granizo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Aragón, se prevé que en el Pirineo oscense se registren lluvias con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y posible granizo a partir de la noche.

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El norte de Burgos y el Condado de Treviño son las zonas en aviso amarillo en Castilla y León, donde se prevé a partir de media tarde acumulados de 15 litros en una hora y rachas localmente muy fuertes y posible granizo.

En Galicia, el oeste y suroeste de A Coruña, así como las Rías Baixas y Miño de Pontevedra están en aviso por lluvias con acumulaciones también de 15 litros en una hora y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo a partir de la noche.

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La vertiente cantábrica de Navarra, el centro de la región y la zona de la Ribera del Ebro se encuentran en aviso por precipitaciones a partir de media tarde, con acumulados de 15 litros en una hora, granizo y rachas de viento muy fuertes.

En varias zonas de las provincias vascas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se prevén lluvias también con acumulados de 15 litros en una hora a partir de media tarde, precipitaciones que podrán ir acompañadas de granizo.

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Según la Aemet, con aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad, como una gran conurbación. EFE