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Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "ha quedado retratado" con sus declaraciones sobre la posible presencia de ratas en el buque afectado por hantavirus y la gestión realizada por el Gobierno central.

Así se ha pronunciado Díaz en declaraciones a los medios a su llegada a la visita a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, después de que Clavijo acusara al Ministerio de Sanidad de haber querido "ridiculizar" su preocupación por los roedores presentes en el barco.

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En este sentido, el presidente canario defendió que existía un "riesgo" por la presencia de ratas en el buque y sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla en sus protocolos la eliminación de roedores en este tipo de situaciones. "Han querido llevarlo al absurdo", afirmó.

Asimismo, Clavijo lamentó que la ministra de Sanidad, Mónica García, hiciera pública una conversación privada entre ambos relacionada con el riesgo de transmisión del virus.

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Preguntada por esta polémica, Díaz ha afirmado que el dirigente canario "ha quedado retratado" con las manifestaciones realizadas desde la semana pasada. "Que se mire en el espejo de lo que ha hecho porque habla por sí solo", ha zanjado la vicepresidenta.

"ESTAMOS EN BUENAS MANOS"

Durante su intervención, Díaz también ha defendido la actuación del Ejecutivo frente a la crisis sanitaria y ha acusado al Partido Popular de utilizar la situación "como un vector para golpear al Gobierno".

"Nuestro Gobierno está especializado en gestionar crisis", ha afirmado la vicepresidenta, que ha recordado la gestión de la pandemia y otras crisis ambientales y catástrofes afrontadas por el Ejecutivo desde 2020.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y serenidad" a la ciudadanía y ha subrayado que el Gobierno está actuando acompañado por la OMS. "Lo que le digo a la ciudadanía de mi país es tranquilidad, que estamos en buenas manos", ha insistido.

Díaz también ha pedido a la oposición "cordura" y que contribuya a generar "tranquilidad, sosiego y confianza" entre la ciudadanía, al tiempo que ha advertido de que la estrategia de Vox de "destrozar las instituciones", en la que a su juicio "ha caído el señor Feijóo", es "profundamente equivocada" para el Partido Popular.

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EuropaPress

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