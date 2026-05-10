El activista español de la Flotilla Saif Abukeshek aterriza en Barcelona

El avión Madrid-Barcelona que transportaba al activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek tras ser liberado por Israel ha aterrizado este domingo por la tarde en El Prat, donde sobre las 17.40 ha aparecido ante quienes le esperaban en la terminal.

Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad hispano-sueca, ha estado 10 días en la prisión de Shikma, en Ascalón, junto a su compañero Thiago Ávila, tras su detención el 30 de abril en aguas internacionales.

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En un vídeo difundido por la organización de la Flotilla cuando llegó a Atenas tras ser liberado, ha dicho: "Tenemos que seguir movilizándonos hasta que Palestina sea libre. Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando".

"ABUSOS Y TORTURAS"

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Abukeshek y Ávila permanecían en huelga de hambre desde su captura frente a las costas de Grecia y, en el caso de Abukeshek, dejó de beber agua el miércoles, después de que un tribunal rechazara el recurso contra la prórroga de su detención.

Ambos aseguraron haber sufrido "abusos y torturas", como explicaron a sus abogadas de la organización palestina de derechos humanos Adalah y a los cónsules que les visitaron, según ha informado la Global Sumud Flotilla en un comunicado este domingo, unas acciones que Amnistía Internacional ha pedido que se investiguen.

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DETENCIÓN "ILEGAL"

Los fiscales israelíes acusaron a Abukeshek y a Ávila, pero no de manera formal, según la ONG Adalah, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás.

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Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares negó que existieran pruebas o relación sobre lo que las autoridades israelíes alegaron para justificar su detención y tildó el arresto de "completamente ilegal".