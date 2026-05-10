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Izan Guevara, en su primera victoria de 2026, se sintió "competitivo y cómodo con la moto"

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Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), tras su primera victoria de 2026 en el Gran Premio de Francia de Moto2, ha dicho que está "sumamente contento con este increíble fin de semana" además de reconocer que desde el viernes se sintió "competitivo y cómodo sobre la moto".

"Sesión tras sesión todo pareció encajar a la perfección y estoy agradecido al equipo por el increíble trabajo que están haciendo por mí, feliz de poder recompensar todo su esfuerzo con actuaciones como esta", explica Guevara en la nota de prensa de su escudería.

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"Ahora mismo me siento más fuerte y con más confianza que nunca en mi carrera deportiva, la temporada aún es larga y queda mucho trabajo por delante, pero fines de semana como este nos dan la confianza en que podemos luchar delante y ser parte de la batalla por el campeonato este año", concluye. EFE

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EFE

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