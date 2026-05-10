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España, segunda en Bermudas y tercera en la general

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Redacción deportes, 10 may (EFE).- La embarcación española consiguió un nuevo podio al acabar en la segunda plaza en la etapa de Bermudas de Sail GP, al acabar en la final por detrás de Australia, lo que le permite progresar hasta la tercera posición en la general.

Los Gallos ratificaron este domingo las buenas sensaciones del sábado y sumaron su cuarta final de la temporada de cuatro posibles. El equipo pilotado por Diego Botín estuvo cerca esta vez de poder con el barco 'aussie' pero finalment eno pudo.

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La sesión dominical la saldó la embarcación española con un triunfo en la primera carrera del día, un noveno puesto y un segundo, con lo que se metió en la final con Australia y Alemania.

En la lucha por la victoria Tom Slingsby guió al equipo 'aussie' a alcanzar en cabeza la primera boya, lo que obligó a los Gallos a probar una alternativa, pero no pudo alcanzar la victoria. Alemania fue tercera.

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“Lo hemos intentado, pero los australianos han estado perfectos. En cualquier caso, estamos navegando muy bien, trabajando en equipo, y tenemos que concentrarnos en mantener este momento. Estamos muy cerca de lograr que esas finales cuenten”, indicó Botín.

Australia encabeza la clasificación general con 45 puntos, diez más que Gran Bretaña, en tanto que España sube a l tercer peldaño con 34, uno más que Estados Unidos.

La próxima prueba se disputará en Nueva York los días 20 y 31 de mayo. EFE

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