El activista Saif Abukeshek llama a continuar movilizándose "hasta que Palestina sea libre" tras ser liberado por Israel

El activista español Saif Abukeshek ha hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre" tras ser liberado por Israel después de varios días de detención por su participación en la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza.

"Tenemos que seguir movilizándonos hasta que Palestina sea libre. Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado Abukeshek en un vídeo difundido por la organización a su llegada a Atenas.

PUBLICIDAD

El activista ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, mujeres y hombres. "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo", ha advertido.

Asimismo, ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado.

PUBLICIDAD

Abukeshek también ha agradecido el apoyo recibido durante su detención, en particular a quienes se movilizaron por su liberación, así como a su equipo legal, su familia -especialmente a su esposa e hijos- y a sus compañeros en el movimiento.

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel confirmó la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, entre ellos Abukeshek, de origen palestino y con nacionalidad sueco-española.

PUBLICIDAD

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la denominada flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un breve mensaje en redes sociales, en el que ha reiterado que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".