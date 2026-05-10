Espana agencias

El activista Saif Abukeshek llama a continuar movilizándose "hasta que Palestina sea libre" tras ser liberado por Israel

Guardar
Google icon
Imagen LDNIA7NMOFE3DHQVJDMDYCTR2I

El activista español Saif Abukeshek ha hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre" tras ser liberado por Israel después de varios días de detención por su participación en la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza.

"Tenemos que seguir movilizándonos hasta que Palestina sea libre. Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado Abukeshek en un vídeo difundido por la organización a su llegada a Atenas.

PUBLICIDAD

El activista ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, mujeres y hombres. "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo", ha advertido.

Asimismo, ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado.

PUBLICIDAD

Abukeshek también ha agradecido el apoyo recibido durante su detención, en particular a quienes se movilizaron por su liberación, así como a su equipo legal, su familia -especialmente a su esposa e hijos- y a sus compañeros en el movimiento.

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel confirmó la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, entre ellos Abukeshek, de origen palestino y con nacionalidad sueco-española.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la denominada flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un breve mensaje en redes sociales, en el que ha reiterado que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas en barrancos y cauces por las lluvias

Infobae

Piden 15 años al expresidente CD Badajoz por defraudar 13 millones en IVA de carburantes

Infobae

Amnistía Internacional celebra la liberación de los activistas de la Flotilla y pide investigar sus denuncias de tortura

Amnistía Internacional celebra la liberación de los activistas de la Flotilla y pide investigar sus denuncias de tortura

El PP refuerza su equipo con el fichaje de una exdircom de GAD3 y el regreso de Sémper a la portavocía nacional del PP

El PP refuerza su equipo con el fichaje de una exdircom de GAD3 y el regreso de Sémper a la portavocía nacional del PP

Detenida una pareja por obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

ECONOMÍA

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”