El activista de la flotilla deportado por Israel Abukeshek ya ha aterrizado en Barcelona

Barcelona, 10 may (EFE).- El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, donde le esperaban familiares y amigos. EFE

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