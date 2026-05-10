El activista de la flotilla deportado por Israel Abukeshek ya ha aterrizado en Barcelona

Barcelona, 10 may (EFE).- El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, donde le esperaban familiares y amigos. EFE
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