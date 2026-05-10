Asencio entra en la alineación en el lugar de Dean Huijsen, que sufre gripe

Barcelona, 10 may (EFE).- El central Raúl Asencio entró finalmente en la alineación del Real Madrid en el lugar del también zaguero Dean Huijsen, que el no jugará de inicio el clásico contra el Barcelona por un proceso gripal.

Según ha informado el club blanco, el internacional español ha viajado con gripe y en el calentamiento ha notado que no se encontraba en condiciones para disputar el encuentro.

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De esta manera, la alineación del Real Madrid en el Spotify Camp Nou es la siguiente: Courtois; Trent, Rüdiger, Asnecio, Fran García; Tchouaméni, Camavinga; Bellingham, Brahim, Vinícius; y Gonzalo. EFE