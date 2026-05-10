38.000 'Imparables' mujeres tiñen de rosa Madrid en el homenaje a Audrey Pascual

Madrid, 10 may (EFE).- La Carrera de la Mujer, el evento deportivo femenino más grande de toda Europa, celebró este domingo una nueva edición por las calles de Madrid, por las que desfilaron 38.000 participantes, todas con su camiseta rosa con el lema 'Somos imparables', y en la que se homenajeó en la línea de salida a la esquiadora paralímpica española Audrey Pascual.

La prueba, ideada por Yolanda Vázquez Mazariego en 2004, ha tenido un crecimiento exponencial desde su origen, con 5.000 participantes en su primera edición hasta las 38.000 mujeres de esta vigésimo segunda, que lucieron una camiseta rosa con el lema 'Somos imparables'.

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Las 38.000 participantes, algunas corriendo y muchas andando, recorrieron 6,4 kilómetros desde el Paseo de la Castellana, a la altura de los Nuevos Ministerios, hasta la meta del Paseo de Camoens.

La victoria fue para Sara Reimondo, que paró el crono en 20:40, seguida de Ivana Zagorac (20:57), segunda, y de Laura Martínez, tercera con 21:04.

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En meta esperó la esgrimista paralímpica Gema Hassen-Bey, que hace unos años se convirtió en la primera mujer en silla de ruedas en ascender más de 3.000 metros en el Teide y superó también un cáncer de mama. Ella fue una de las encargadas de poner animación a la carrera con su música.

Otro de los encargados de animar la jornada fue Alejo Stivel, líder de Tequila junto a Ariel Rot, que actuó en la meta tocando varios de sus temas más conocidos.

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La organización quiso homenajear a la joven esquiadora paralímpica Audrey Pascual, que, con su camiseta rosa, recibió el cariño de las participantes en la salida como reconocimiento a su gesta de cuatro medallas -dos oros, una plata y un bronce- en los recientes Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

El evento sigue manteniendo su compromiso solidario con la Asociación Española contra el Cáncer, con otras instituciones como ACNUR, la Fundación Sandra Ibarra, Wanawake y Proyecto Esperanza, la Fundación Clara Campoamor o Pulseras Rojas o con proyectos como el de la periodista Jennifer García y su libro 'Misión Marte'.

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Madrid ha sido la segunda parada del circuito de la Carrera de la Mujer de 2026 tras la prueba de Las Palmas de Gran Canaria. Las siguientes serán Vitoria (31 mayo), Valencia (7 junio), Gijón (21 junio), A Coruña (27 septiembre), Zaragoza (8 noviembre), Sevilla (15 noviembre) y Barcelona (22 noviembre). EFE