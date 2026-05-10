2-2. Crystal Palace y Everton firman un punto insuficiente

Londres, 10 may (EFE).- El Crystal Palace y el Everton sumaron un punto insuficiente al empatar (2-2) en sus aspiraciones individuales en la que el conjunto del sur de Londres no ha cerrado la permanencia, mientras que los de David Moyes se alejan de los puestos europeos.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los visitantes con un tanto del defensor James Tarkowski, que aprovechó una peinada para rematar sin oposición en el segundo palo, aunque el Crystal Palace, clasificado para la final de la Liga Conferencia en la que se enfrentará al Rayo Vallecano, reaccionó y cumplida la media hora de juego logró empatar el marcador con una diana de Ismailla Sarr, su vigésima en todas las competiciones está temporada.

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Tras el descanso, el delantero brasileño Beto puso por delante de nuevo a los suyos tras una jugada individual en la que superó a Maxence Lacroix en el uno contra uno.

En los minutos finales, Jean-Philippe Mateta rescató un punto para los suyos con un remate de cabeza que se coló en la red.

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El Crystal Palace, que todavía tiene tres partidos por disputar, puede conseguir este sábado la permanencia si el West Ham United no consigue la victoria ante el Arsenal, líder de la Premier League.

Por su parte, el Everton, se queda a cuatro puntos de la séptima posición, que ocupa el Brighton & Hove Albion y que da acceso a la Liga Conferencia. EFE

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