Vox mantiene la campaña y dice que el luto es pedir políticas que protejan a los agentes

Jaén, 9 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido la agenda de campaña por las elecciones andaluzas y, tras recordar a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron este viernes persiguiendo a una narcolancha en Huelva, ha explicado que el verdadero luto es exigir políticas que los defiendan.

El líder nacional de Vox ha justificado los actos públicos de su formación y ha asegurado que mantienen la agenda por respeto a Jerónimo y Germán, los dos agentes fallecidos.

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"Queremos a los guardias civiles vivos y a los narcos, si es necesario, con los pies por delante", ha resumido Abascal, quien ha lamentado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén "indefensos" por falta de material, pero también de apoyo jurídico.

"El respeto no es enarbolar el silencio y el luto, el respeto es pedir políticas que acaben con las que le han costado la vida a Jerónimo y a Germán", ha resumido Abascal, que ha reiterado que el narco tiene mejor material y ha pedido cambios para poder actuar contra estas mafias.

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"Que ante un alto de la Guardia Civil, si no se detienen, hundidos en el fondo del mar. Los agentes vivos y los narcos con los pies por delante. Por encima de todo, nuestros guardias, nuestros policías", ha resumido.

En la misma línea se ha pronunciado el candidato de Vox a presidir la Junta, Manuel Gavira, quien ha reconocido que es un día triste y ha responsabilizado de la muerte de los dos agentes al Gobierno, por no protegerlos ni darles los medios necesarios.

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"Un Gobierno traidor, el Gobierno de Pedro Sánchez, que los expone a perder su vida. La Guardia Civil muere pero no se rinde. Bajo la excusa del luto nos quieren callados, que no digamos nada, que suspendamos la campaña. Lo que hay que suspender son las políticas de un gobierno mafioso", ha resumido Gavira.

El candidato a presidir la Junta de Andalucía ha apuntado que, si existe interés político, se acabaría el problema de estas mafias: "en una tarde acaban con todo el narco, pero ni PP ni PSOE son capaces". EFE

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