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Las Palmas, sin margen de error ante un Andorra sin Piqué en la grada

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Andorra La Vella/Las Palmas de Gran Canaria, 9 may (EFE).- La UD Las Palmas afrontará este domingo (14.00 horas) en Andorra el primero de los tres partidos que deberá jugar fuera de casa en este final liguero con la obligación de ganarlos todos para aspirar al ascenso directo, frente a un rival que vuelve a jugar en su feudo tras la dura sanción impuesta a su máximo accionista, Gerard Piqué.

El conjunto canario, que acumula cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, tiene colchón para asegurarse los puesto de promoción, pero aún tiene opciones de meterse en la pugna por la segunda plaza de ascenso, de la que le separan cinco puntos, aunque su margen de error es pequeño, por lo que la cita en el Principado es un examen final.

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Lo encara con una baja importante en el centro de la defensa, Sergio Barcia, el jugador de campo con más minutos, tras lesionarse el domingo anterior ante el Real Valladolid.

Para suplir al defensa gallego, el entrenador del equipo amarillo, Luis García, deberá elegir entre la juventud y mejor juego aéreo de Juanma Herzog o la veteranía y polivalencia de Álex Suárez.

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Barcia se une a las ausencias de Jeremía Recoba, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez y Jonathan Viera, quien no ha viajado por "problemas intestinales", según ha asegurado el técnico asturiano.

García Fernández ha tenido que completar la convocatoria con el centrocampista Iván Medina, del filial Las Palmas Atlético, quien aparece con los profesionales por segunda vez esta temporada en la competición liguera.

Las Palmas tendrá enfrente a un Andorra que deberá reponerse de la polémica arbitral tras la derrota en casa en la anterior jornada ante el Albacete (0-1), que se saldó con varios castigos, entre ellos, la sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión a Piqué por incidentes posteriores al partido de liga.

También recibieron fuertes penalizaciones el Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra, y el presidente, Ferran Vilaseca, además de la clausura de la zona del palco y la VIP ha sido clausurada en los dos siguientes partidos en casa.

Fue suspendido con un partido por tarjeta roja el entrenador, Carles Manso, por lo que dirigirá el equipo el preparador físico Aitor Yeto.

Los locales cuentan con pocas opciones de 'play-off' al estar a ocho puntos, por lo que si quiere mantener opciones matemáticas, necesita ganar a Las Palmas.

El FC Andorra tiene las bajas por lesión del defensa central Edgar González y del delantero 'Lauti' De León.

Alineaciones probables:

FC Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Efe Akman, Marc Domènech, Dani Villahermosa; Josep Cerdà, Yeray Cabanzón y Min-su.

UD Las Palmas: Horkas; 'Viti' Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian Rodríguez; Manu Fuster, Miyashiro, Estanis Pedrola; Jesé.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité aragonés).

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp.

Hora: 14.00. EFE

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vds-rg/and-cda/cpg/og

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EFE

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