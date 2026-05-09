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Simonas Lukosius, con 7 triples decisivos, MVP de la final de la Liga de Campeones

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Badalona (Barcelona), 9 may (EFE).- El escolta Simonas Lukosius, con siete triples decisivos, fue nombrado MVP de la final de la Liga de Campeones que venció su equipo, el Rytas Vilnia, por 86-92 al AEK Atenas.

El tirador lituano fue el gran protagonista de una final que su equipo llegó a perder por 20 puntos de diferencia en el tercer cuarto (55-35, min. 26). Sus 23 tantos, con siete triples entre la segunda mitad y la prórroga, fueron vitales para materializar una remontada histórica.

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Su irrupción en la final fue inesperada, ya que en esta temporada 2025-26 estaba promediando 6,4 puntos y 1,5 asistencias por encuentro.

Lukosius forma parte del selecto grupo de jóvenes de un Rytas Vilna que también quedó campeón de la Liga de Campeones juvenil.

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Se trata de un jugador formado en las categorías inferiores del propio Rytas, y que en 2023 cruzó el charco para formarse en la Universidad de Cincinnati. Tras su paso por Estados Unidos, volvió al club lituano, con el que ha sido decisivo para que su equipo levante su primera Liga de Campeones de la FIBA. EFE

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