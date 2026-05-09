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Turull (Junts) pide el cese de Parlon y Niubó por "poner espías" en reuniones de profesores

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido el cese de la consellera de Educación y Formación profesional de la Generalitat, Esther Niubó, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, por "poner espías" en reuniones de profesores, en referencia a la infiltración de agentes de paisano del Mossos d'Esquadra en una asamblea docente en Barcelona.

En declaraciones a los medios desde el Mercat del Clot de Barcelona este sábado, ha dicho que este episodio no se puede repetir y hace falta un "mensaje muy claro" de respeto a las libertades fundamentales que, sostiene, se deben respetar sin excusas.

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"Esto no tiene precedentes en una democracia, que haya policías infiltrados en reuniones de maestros", ha añadido, y ha asegurado que esto es algo que solo hacen las dictaduras, por lo que, señala, al ejecutivo se le está escapando de las manos la situación.

Así, ha criticado que Parlon haya "justificado" esta acción y ha afirmado que es necesario un cambio radical y, en referencia al sector educativo, ha lamentado que el Govern, sostiene, no está negociando ni escuhando las reclamaciones de los docentes.

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Además, ha subrayado que en las últimas semanas ha habido "graves problemas de seguridad en las calles de Catalunya" y ha defendido que los Mossos deben estar en las calles para que aquellos que quieren delinquir sientan la presión de la policía.

SÍLVIA PANEQUE

Por otra parte, Turull ha insistido en pedir la dimisión de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la gestión de Rodalies, después del descarrilamiento de un tren de mercancías este viernes en la R8, entre Rubí y Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

"¿Cuántos episodios más de incompetencia, de ridículo y de vergüenza ajena tienen que pasar para que se la cese", ha zanjado.

PRESUPUESTOS

Acerca de la aprobación de Presupuestos de la Generalitat este 2026 ha asegurado que es el Govern el que sabe si se podrán aprobar antes del verano, pero ha apuntado que es "lamentable que el calendario de Presupuestos esté sometido al calendario de un partido político que no está ni en Catalunya sino que está en Andalucía".

"El Govern que se abrió la boca con la buena gestión está haciendo agua por todas partes, es un Govern que está en fallida", ha afirmado, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que rectifique y cambie de Govern en profundidad.

HANTAVIRUS

Preguntado por la situación del brote de hantavirus ha pedido que haya "información, que haya acompañamiento y que haya un respeto por todo lo que es la comunidad científica", y ha criticado que el Govern esté dando, remarca, información contradictoria.

"Nosotros no queremos tirar de alarmismo, pero también vemos una vez más que se está pendiente de lo que diga Madrid y no de abordar y liderar el tema desde Catalunya", ha señalado.

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EuropaPress

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