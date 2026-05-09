Los tripulantes españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

Madrid, 9 may (EFE).- Los catorce tripulantes españoles del buque MV Hondius serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, una vez que el barco llegue la próxima madrugada a las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona. EFE

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