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Lamine Yamal, única ausencia en el último entrenamiento del Barcelona antes del Clásico

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Sant Joan Despí (Barcelona).- El internacional español Lamine Yamal fue la única ausencia este sábado en el último entrenamiento del Barcelona antes del clásico ante el Real Madrid de este domingo y en el que el conjunto azulgrana podría proclamarse campeón de LaLiga.

El extremo trabajó en el gimnasio mientras continúa recuperándose de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que puso punto y final a su temporada en LaLiga. El resto de la plantilla se ejercitó con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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En el caso de Andreas Christensen, aún sin el alta médica, completó junto al grupo los quince minutos de sesión abiertos a los medios de comunicación, al mismo ritmo que sus compañeros. También estuvo Raphael Dias 'Raphinha', que podría disponer de minutos tras haber sido convocado en la última victoria liguera en El Sadar (1-2).

Entre las novedades, destaca la presencia del juvenil Eder Aller como tercer portero, por delante de Diego Kochen, mientras que del filial solo participó el lateral Xavi Espart. No estuvieron el mediocentro Tommy Marqués ni el central Álvaro Cortés, habituales en las últimas semanas. EFE

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avm/gmh/og

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EFE

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