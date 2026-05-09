El Mirandés, aferrado al objetivo de la salvación y el Eibar al de la promoción

Miranda de Ebro (Burgos)/Eibar (Guipúzcoa), 9 may (EFE).- El Mirandés afronta en Anduva una de las citas más trascendentales de la temporada, con la posibilidad de acercarse al objetivo de la permanencia, después de la derrota del Cádiz, mientras que el Eibar, obligado a ganar, buscará un triunfo que le permita seguir en la carrera por la promoción.

Con cuatro jornadas por disputarse y todo por decidir, el Mirandés, a tres puntos de la salvación, encara el último mes de competición con el objetivo intacto y con la sensación de que el trabajo realizado durante las últimas semanas puede encontrar ahora su recompensa.

PUBLICIDAD

Pese a que las buenas sensaciones del Mirandés no siempre se han traducido en puntos, el cuerpo técnico considera que el equipo llega en un buen momento competitivo y mental y la derrota del Cádiz ha añadido un componente extra de motivación.

En el apartado médico, Sergio Postigo se ha reincorporado al trabajo con normalidad, mientras que Iker Varela es duda tras no poder entrenar durante la semana y no podrán jugar ni Sielva y Siren Diao, ambos lesionados.

PUBLICIDAD

Además, Mickael Malsa ya ha regresado a la dinámica competitiva y está preparado para aportar en este tramo decisivo del campeonato y vuelve Carlos Fernández tras sanción.

Enfrente está el Eibar, que necesita imperiosamente ganar para poder seguir soñando con el ascenso a Primera, dado que sus opciones disminuyeron al caer la semana pasada en Ipurua contra el Málaga.

PUBLICIDAD

La noticia más positiva para el conjunto armero es que esta semana recupera para la convocatoria a su baluarte defensivo de la primera parte de la temporada, el defensa central canario Marco Moreno, que llevaba diez jornadas en el dique seco por una lesión importante que le había alejado del equipo cuando era titular indiscutible.

Junto a él, volverán a ser convocados Juan Bernat y Toni Villa, que también se han recuperado de lesiones de largo alcance.

PUBLICIDAD

Su presencia posibilitará que ya solo queden dos lesionados, Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta, que tendrán difícil regresar al césped esta temporada dado que sólo quedan cuatro jornadas para acabar la fase regular.

Beñat San José contará con un once muy similar al de la pasada jornada, que tuvo como novedad principal que Bautista salió de inicio en la punta de ataque, en lugar de Martón.

PUBLICIDAD

- Alineaciones probables:

Mirandés: Juanpa; Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano; Javi Hernández, Thiago Helguera, Bauzá, El Jebari; Unax del Cura, Carlos Fernández.

PUBLICIDAD

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Arambarri, Jair, Arbilla; Sergio Álvarez, Olaetxea, Corpas, Mada; Adu Ares, Bautista.

Estadio: Anduva.

PUBLICIDAD

Hora: 18:30. EFE

1002925

PUBLICIDAD

vfr/pcr/lrb/is/drl/og