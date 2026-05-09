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Tenerife, última parada del Barcelona antes del asalto al póquer de títulos

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Sant Joan Despí, 9 may (EFE).- El Barcelona afronta este domingo (19:00 hora peninsular) en el estadio Heliodoro Rodríguez López, su último banco de pruebas antes de encarar el asalto definitivo a la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, dos finales con las que aspira a cerrar la temporada con un póquer de títulos.

Con la undécima Liga ya asegurada y la Supercopa de España en el palmarés, el conjunto azulgrana encara su último desplazamiento para medirse al Costa Adeje Tenerife, antes enfrentarse al Atlético de Madrid el 16 de mayo por el título copero y, una semana después, al Olympique de Lyon -dirigido por el exazulgrana Jonathan Giráldez- en la final continental.

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El duelo llega apenas una semana después del esfuerzo para alcanzar la sexta final consecutiva de la Liga de Campeones, un hito sin precedentes en Europa, y tras el triunfo liguero frente al Levante (5-0), en el que el cuadro azulgrana celebró ante su afición su séptima Liga consecutiva.

En aquel encuentro, el técnico Pere Romeu apostó por rotaciones masivas debido al escaso margen de descanso, con solo la portera Cata Coll y la centrocampista Clara Serrajordi repitiendo de inicio respecto a la semifinal europea.

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Sin embargo, con seis días por delante hasta la final copera, no se descarta que el técnico opte esta vez por un once más reconocible para afinar automatismos y detalles tácticos.

"Veremos mañana. Esta temporada hemos rotado mucho y hemos probado a muchas jugadoras en distintas situaciones, así que tenemos una buena base de trabajo. Ahora, disponemos de dos semanas limpias entre finales, lo que nos da margen para decidir el once más allá del estado físico", ha explicado Romeu antes del último entrenamiento.

En este contexto, tampoco se puede descartar la presencia en el once inicial de Aitana Bonmatí, que ya disputó cerca de treinta minutos ante el Bayern Múnich y jugó toda la segunda parte frente al Levante, avanzando en su puesta a punto para el tramo decisivo tras más de cinco meses de baja.

"Podría ser titular. Mañana lo veremos. Cada día está mejor, cada día está más disponible y tiene más opciones de jugar más minutos, porque su estado físico lo permite. Mañana tomaremos la decisión", ha apuntado el técnico catalán sobre la tres veces Balón de Oro.

Quien no estará con seguridad es Caroline Graham Hansen. Las pruebas médicas confirmaron una lesión en el aductor de la pierna derecha, sufrida en la semifinal, por la que seguirá un plan específico de recuperación con el objetivo de llegar a tiempo a la final de la Liga de Campeones.

Así, la delantera noruega es baja confirmada para este encuentro y se suma a la ausencia de larga duración de Laia Aleixandri. En cambio, Aïcha Cámara, que tuvo que retirarse en los últimos minutos ante el Levante tras notar un pinchazo, las pruebas a las que ha sido sometida han descartado una lesión muscular y podrá viajar a Tenerife, según confirmó el técnico.

El Barcelona visitará a un conjunto insular que ya no tiene opciones de alcanzar la tercera plaza que da acceso a 'Champions' la próxima temporada, después de que la Real Sociedad certificara ese objetivo con su victoria en la última jornada ante el Deportivo Abanca (1-2), y que deberá conformarse con pelear por la cuarta posición frente al Atlético de Madrid. EFE

avm/gmh/fc

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EFE

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