Isaac y Maupay repiten en la punta sevillista; Roberto Fernández estará en la del Espanyol

Sevilla, 9 may (EFE).- Isaac Romero y el francés Neal Maupay repiten en la delantera del Sevilla en el partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga que disputa este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Espanyol, en el que Roberto Fernández será unos de sus jugadores más adelantado.

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, repite el 'once' que ganó (1-0) el pasado lunes, también en el Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad, pese a que Isaac Romero tuvo que ser sustituido en el descanso por unas molestias en el muslo derecho, aunque ha vuelto a forzar para esta ocasión.

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El técnico del Espanyol, Manolo González, que tiene las bajas por lesión del delantero y capitán, Javi Puado, y del extremo belga Cyril Ngonge, se ha decidido por Roberto Fernández como delantero, mientras que Kike García y Pere Milla se quedan de inicio en el banquillo.

El Sevilla sale con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Gudelj, Ejuke; Maupey e Isaac Romero.

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El Espanyol pone de inicio a Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Rubén Sánchez, Ramón Terrats, Urko, Dolan; Roberto Fernández y Edu Expósito. EFE