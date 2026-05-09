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Adelante Andalucía critica la "huida" de Moreno y cree que da por finalizada la campaña

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Málaga, 9 may (EFE).- El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha criticado este sábado la "huida" del presidente andaluz, Juanma Moreno, de los debates y lo ha acusado de tener "la idea de dar la campaña por finalizada".

García tenía previsto este sábado protagonizar un mitin en Málaga pero el acto se ha suspendido por la lluvia no sin antes dirigirse a los asistentes, a los que les ha advertido: "Nos quieren contar que esta campaña se ha acabado". El candidato ha afirmado que, sin embargo, "el futuro está por escribir" y ha añadido: "Si toda la gente que sufrimos las privatizaciones vamos a votar, ganamos".

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El candidato de Adelante ha recordado a los dos guardias civiles que fallecieron ayer en una persecución a una narcolancha en Huelva y ha indicado que "nadie nunca debería perder su vida en el puesto de trabajo y, mucho menos, los trabajadores públicos".

Al mismo tiempo, ha defendido seguir con los actos de partido ya que hace tres días en Mollina (Málaga) "falleció un trabajador en su puesto de trabajo" y "desgraciadamente nadie paró una campaña electoral por él", un hecho que, a su entender, "merece una reflexión". EFE

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