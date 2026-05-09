Femke Bol hará su debut en los 800 metros al aire en Hengelo

Redacción deportes, 9 may (EFE).- La neerlandesa Femke Bol, doble campeona del mundo de 400 metros vallas, hará su debut en los 800 metros al aire libre en los Juegos FBK de Hengelo (Países Bajos) que se disputarán el 21 de junio, en lo que supone un nuevo paso en su transición a la prueba de dos vueltas tras anunciar su cambio de distancia en octubre de 2025.

En febrero, Femke Bol corrió su primera prueba de 800 metros en pista cubierta en Metz (Francia) y estableció el récord neerlandés bajo techo con 1:59.07. Sin embargo, posteriormente tuvo que interrumpir su temporada en pista cubierta debido a un problema en un tendón.

PUBLICIDAD

La atleta neerlandesa, de 26 años y once veces medallista de oro europea tanto en pista cubierta como al aire libre en los 400 vallas y el relevo mixto del 4x400, inicia esta nueva etapa como una de las atletas más destacadas de su generación. EFE