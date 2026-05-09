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Martín Landaluce avanza a tercera ronda tras eliminar a Cilic

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Roma, 9 may (EFE).- El español Martín Landaluce accedió este sábado a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras vencer al croata Marin Cilic, en un partido en el que mostró un juego contundente para acceder a dieciseisavos de final después de haber entrado como repesca o 'lucky loser'.

Landaluce, de 20 años, una de las jóvenes sensaciones del tenis madrileño, acabó con Cilic, número 47 del ranking y ganador de un Grand Slam en 2014, en dos horas y siete minutos, y en dos sets: 4-6, 4-6.

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La victoria del español, muy trabajada, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monagesco Valentin Vacherto.

El madrileño, número 94 en el ranking, perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pelegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

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Landaluce, nacido en Madrid en 2006 y formado en la Rafa Nadal Academy, está considerado una de las grandes promesas del tenis español.

En marzo de 2026 firmó el mejor resultado de su carrera hasta la fecha al alcanzar los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, convirtiéndose en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar esa ronda en un torneo de esta categoría.

Además, este año logró adentrarse por primera vez entre los cien primeros del ranking ATP tras su participación en el Masters 1.000 de Madrid.

El español se enfrentará al ganador del partido entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el italiano Mattia Bellucci, que se disputa también esta jornada. EFE

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EFE

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