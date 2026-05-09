Pulido, Collado, Climent y Cairo forman el equipo español en el Mundial de Kite 2026

Redacción deportes, 9 may (EFE).- Gisela Pulido, Leo Collado, Marcelo Cairo y Alex Climent forman el equipo que representará a España en los Mundiales de Kite en la localidad portuguesa de Viana do Castelo entre el 10 y el 16 de mayo.

Según informa la Real Federación Española de Vela (RFEV), en categoría femenina competirán 32 deportistas, entre ellos Gisela Pulido será la única representante nacional.

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Gisela se medirá a algunas de las grandes referencias mundiales de la clase, como la francesa Lauriane Nolot, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y reciente vencedora del Trofeo Princesa Sofía Mallorca, o la estadounidense Daniela Moroz, seis veces campeona del mundo.

“Hemos podido navegar un poco, ajustar material, probar el campo... Hacía bastante tiempo que no navegaba y entrenaba porque lo estoy compaginando con el Twintip y el Big Air y ha estado bien retomar sensaciones”, dijo Pulido en declaraciones publicadas por la RFEV.

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“Mi objetivo no es de resultado, porque, como digo, estoy compaginando otras cosas, pero sí hacerlo lo mejor posible y seguir en la pelea para clasificar a España para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y disfrutar de volver a ver a todo el mundo”, señaló la deportista de Premia de Mar (Barcelona) que fue campeona del mundo de freestyle en 2004.

En la competición masculina participarán 53 atletas con nombres destacados como el singapurense Max Maeder, bronce olímpico en París 2024; el italiano Riccardo Pianosi, campeón del mundo juvenil y reciente subcampeón del Sofía; el austríaco Valentin Bontus, vigente campeón olímpico; o el esloveno Toni Vodisek, plata en los últimos Juegos Olímpicos.

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“Los chicos han trabajado mucho para llegar hasta aquí, pero son conscientes de que todavía les queda camino por recorrer”, señaló Toni Colomar, entrenador del combinado español masculino. “Vamos a intentar pelear por estar en el grupo oro en la primera parte del campeonato y, a partir de ahí, ya veremos”, dijo el técnico en declaraciones distribuidas por la Federación de Vela.

El técnico español agregó: “Llevamos tres días en Viana probando settings de tabla y foil, entrenando con regatistas de otros países y, en principio, con buenas sensaciones. El sábado cambia la meteorología y viene muy mal tiempo, así que seguramente no podremos navegar los dos últimos días antes de empezar la competición”. EFE

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